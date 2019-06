DFB-Frauen beziehen erstes WM-Quartier

Unknown Source

Die DFB-Frauen sind in Frankreich angekommen

Etwas später als geplant haben die deutschen Fußballerinnen ihr erstes WM-Quartier in Frankreich bezogen.

Wegen eines Gewitters war der Charterflieger in Frankfurt/Main mit einstündiger Verspätung gestartet, um 19:20 Uhr kam der zweimalige Weltmeister am Teamhotel "Domaine de Cice-Blossac" im Südwesten von Rennes an.

"Einige Spielerinnen haben ein bisschen Angst, wenn es turbulent wird", sagte Verteidigerin Sara Doorsoun nach der Ankunft: "Ich glaube aber, dass uns das Wetter auch nicht davon abhalten konnte, mit guter Laune nach Frankreich zu reisen. Da muss schon mehr kommen, um uns davon abzuhalten."

In der Hauptstadt der Bretagne bestreitet die DFB-Auswahl am Samstag (15 Uhr) ihr Auftaktspiel gegen China. Die weiteren Gegner des Olympiasiegers in der Gruppe B sind Spanien (12. Juni/Valenciennes) und Südafrika (17. Juni/Montpellier).