Ricken lobt BVB-Meisterhelden: "Herausragend"

Getty Images

Lars Ricken spricht über die Nachwuchsarbeit des BVB

Nachwuchskoordinator Lars Ricken hat das Erfolgsrezept der Jugendarbeit von Borussia Dortmund erklärt.

"Wir möchten mit den Jugend-Mannschaften immer Platz 1 erreichen – das geben wir den Spielern mit auf den Weg. Das ist unsere Haltung", sagte Ricken der "Bild". "Zudem möchten wir natürlich die besten Scouts, die besten Trainer, Psychologen, Pädagogen und Athletiktrainer haben – das gehört alles zu einer erfolgreichen Arbeit dazu. Ein weiteres Pfund ist, dass wir die sportliche und schulische Ausbildung sehr gut miteinander verknüpfen. So können wir viele Talente vom BVB überzeugen."

Der BVB hatte am Sonntag den Meistertitel in der A-Junioren-Bundesliga gewonnen. Im Finale gegen den VfB Stuttgart gelang den Dortmunder Bubis ein fulminanter 5:3-Sieg.

"Das ist in erster Linie die Bestätigung unserer Arbeit", kommentierte Ricken den erneuten Erfolg der schwarz-gelben Nachwuchskicker.

"Wir stehen zum vierten Mal in Folge mit beiden Teams (U19 und U17, Anm. d. Red.) in den Final-Runden. Das ist schon herausragend."

Die U17 des BVB trifft im Halbfinale auf den VfL Wolfsburg. Am Mittwoch (18:00 Uhr) steigt das Hinspiel in Dortmund. Am Samstag (15:00 Uhr) stehen sich beide Teams beim Rückspiel in Wolfsburg gegenüber. Außerdem duellieren sich der FC Bayern München und der 1. FC Köln um den Finaleinzug.