Pierre-Michel Lasogga setzt seine Karriere in Katar fort

Liebe HSV-Fans, nach gut 6 Jahren ist der Tag des Abschieds gekommen und was bleibt sind auf der einen Seite unvergessene Siege und Momente an denen wir am Boden lagen und doch wieder alle zusammen aufgestanden sind, aber leider gab es auch nicht immer so schöne Zeiten, die wir und ich dank eurer niemals endenden Unterstützung oft gemeistert haben. Ein dank gilt auch allen HSV Mitarbeiter die Tag täglich alles für den Club geben und wann immer man sie gebraucht hat, für einen da waren. Dieser außergewöhnliche Verein mit seinen positiven und ganz besonderen Fans, werden immer Teil meines Herzens, meines Lebens und meiner Erinnerungen bleiben und ich hoffe das ihr mich auch nicht so schnell vergesst. Also wie sagt man so schön in Hamburg Tschüss ihr werdet mir Fehlen ❤️⚽️...Nur der HSV 💪...