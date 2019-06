FIFA-Präsident Gianni Infantino bis 2023 im Amt bestätigt

Unknown Source

Gianni Infantino wurde als FIFA-Präsident wiedergewählt

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist wie erwartet im Amt bestätigt worden. Der 49-Jährige wurde beim Kongress des Weltverbands am Mittwoch in Paris per Akklamation gewählt.

Seine Amtszeit läuft bis 2023. Auch der Deutsche Fußball-Bund stimmte für den Schweizer, der im Februar 2016 die Nachfolge von Joseph S. Blatter angetreten hatte, der 2015 von der FIFA-Ethikkommission gesperrt worden war.

Vor seinem Aufstieg an die FIFA-Spitze hatte Infantino von 2009 bis 2016 als Generalsekretär der Europäischen Fußball-Union gearbeitet. D

er gelernte Rechtsanwalt hat den Weltverband seit 2016 finanziell stabilisiert, in Teilen Europas und vor allem in Deutschland steht er aber wegen seines "Regierungsstils" in der Kritik.