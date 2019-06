Nach Jovic-Transfer: Verliert Frankfurt auch Haller?

Getty Images

Sébastien Haller wird als Neuzugang bei Manchester United gehandelt

In Luka Jovic verliert Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt den wohl wichtigsten Stürmer der vergangenen Spielzeit an Real Madrid. Nun droht der SGE offenbar auch der Abgang von Angreifer Sébastien Haller.

Der Franzose wird beim englischen Top-Klub Manchester United gehandelt, berichtet "ESPN". Die Verantwortlichen um Teammanager Ole Gunnar Solskjaer haben den Eintracht-Stürmer demnach auserkoren, künftig den Platz von Romelu Lukaku einzunehmen.

Der Belgier steht englischen Berichten zufolge nach einer enttäuschenden Saison vor einem Abschied aus Manchester. In 45 Pflichtspielen kam er lediglich auf 15 Treffer - zu wenig in Anbetracht der Ablösesumme von 85 Millionen Euro, die die Red Devils 2017 auf den Tisch gelegt hatten.

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass Inter Mailand im Sommer einen Versuch wagen könnte, Lukaku unter Vertrag zu nehmen. Neu-Coach Antonio Conte sei ein großer Bewunderer des Mittelstürmers.

Eintracht-Stürmer Haller heizt Spekulationen an

Sébastien Haller hat die Gerüchteküche in den vergangenen Tagen indes selbst angekurbelt. Auf Instagram postete der 15-fache Torschütze der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit ein Bild, das einen baldigen Abschied nahelegt.

"Ich bin traurig, den Klub zu verlassen, aber alle guten Dinge kommen zu einem Ende", schrieb der 24-Jährige. Kurze Zeit später war der Post allerdings wieder verschwunden.

Schon nach dem letzten Saisonspiel hatte Haller seine Zukunft bei der SGE offen gelassen. "Wir werden sehen, was passiert. Ich verspreche natürlich nichts. Zu niemanden. Im Fußball geht es auch um Möglichkeiten, alles kann passieren."

Neben Manchester United wurde der Eintracht-Stürmer auch mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht. So hatte das Portal "Sportwetten24.com" berichtet, der deutsche Vizemeister arbeite intensiv an einer Verpflichtung. 30 bis 40 Millionen Euro stehen als Ablöse für Haller im Raum, der bei den Hessen vertraglich noch bis 2021 gebunden ist.