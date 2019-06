Bestätigt: Ex-HSV-Coach Titz übernimmt Rot-Weiss Essen

Getty Images

Christian Titz heuert bei Rot-Weiss Essen an

Ex-HSV-Coach Christian Titz ist neuer Trainer des Traditionsklub Rot-Weiss Essen. Dies gab der Fußball-Regionalligist am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt.

Der 48-Jährige erhält einen Vertrag bis 2021 und folgt auf Karsten Neitzel, der am Dienstag freigestellt worden war.

"Mit seinem fußballerischen Sachverstand, seiner Akribie und seiner Erfahrung bringt Christian Titz alle Voraussetzungen mit, den begonnenen Umbruch an der Hafenstraße positiv zu gestalten und unsere Mannschaft für die anstehende Spielzeit zu formen", sagte Vorstand Marcus Uhlig. Gerüchte über Titz' Engagement in Essen waren bereits am Dienstag hochgekocht.

Herzlich willkommen bei Rot-Weiss Essen, Christian Titz! 👋

Der 48-jährige Fußballlehrer wird neuer Chef-Trainer an der Hafenstraße. 🇲🇨https://t.co/K0ZYOg2W0w — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) 5. Juni 2019

"Natürlich wird das ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin es gewohnt, die Ärmel hochzukrempeln und die Aufgaben anzugehen", sagte Titz.

Im "sport.de"-Interview hatte Titz Ende April gesagt, er würde gerne wieder in der Bundesliga arbeiten: "Ich habe mich aber noch nie beschränkt in meinem Fußballerleben, dafür habe ich den Trainerberuf immer viel zu gerne ausgeübt."

Der gebürtige Mannheimer hatte zuletzt von 2015 bis zum Oktober 2018 für den Hamburger SV gearbeitet. Nach Station bei der U17 und der U23 wurde er während der Saison 2017/18 zum Cheftrainer befördert, den Abstieg des HSV konnte er nicht mehr verhindern.

Nach seinem Aus an der Elbe war er auch zeitweise bei den Zweitligisten Holstein Kiel und Darmstadt 98 im Gespräch gewesen.