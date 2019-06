Alaba sorgt mit Aussage für Unmut in Slowenien

APA (AFP)

Irritation und Kritik nach einer Aussage von David Alaba

Eine Aussage von ÖFB-Star David Alaba in einem Radiointerview lässt bei Österreichs nächstem Länderspielgegner Slowenien die Wogen hochgehen.

David Alaba dürfte sich in Slowenien Unmut zugezogen haben. Der österreichische Teamspieler meinte offenbar am Mittwoch in einem "ORF"-Radiointerview über den EM-Quali-Gegner: "Ihr Goalie ist ganz gut, und vorne rechts haben sie auch einen." Atlético-Madrid-Tormann Jan Oblak und Atalanta Bergamos Flügelspieler Josip Iličić nannte er dabei nicht namentlich.

Slowenische Medien interpretierten diese Aussage dahingehend, dass Alaba keine Spieler des Balkanstaates kenne. In der Freitag-Ausgabe der Sport-Tageszeitung "Ekipa" ritt Sloweniens Ex-Star Zlatko Zahović deshalb Attacken gegen den Bayern-Linksverteidiger. Teamchef Matjaž Kek meinte zu diesem Thema: "Jeder respektiert den Gegner auf seine Art und Weise. Alaba ist ein großartiger Spieler, seine Karriere ist beeindruckend."

apa

