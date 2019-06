Stimmungsboykott der ÖFB-Fans gegen Slowenien

APA (Archiv)

Viel der ÖFB-Fans sind unzufrieden

Beim Länderspiel zwischen Österreich und Slowenien werden die "Hurricanes Österreich" mit einem Stimmungsboykott während der ersten Hälfte ein Zeichen setzen.

Die "Hurricanes Österreich", der größte Fanclub des österreichischen Nationalteams, haben für das EM-Qualifikationsspiel am Freitag (20:45 Uhr) in Klagenfurt gegen Slowenien einen Stimmungsboykott in der ersten Hälfte angekündigt. Man sei mit vielen Entwicklungen unzufrieden und habe sich daher zu diesem Schritt entschlossen, schrieben die "Hurricanes" auf ihrer Website.

Kritisiert wurden unter anderem die "mangelnden Leistungen" in der jüngeren Vergangenheit sowie "hohe Kartenpreise". Außerdem hieß es: "Die Spieler schaffen es nicht, eine Beziehung zu den Fans aufzubauen und kommen teilweise nur noch überheblich rüber." Bemängelt wurde auch die Kaderzusammenstellung und die Tatsache, dass man in Heimspielen "regelmäßig" vom Wiener Happel-Stadion ausweiche.

apa

