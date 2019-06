Kimmich will Sané-Transfer zum FC Bayern

Getty Images

Joshua Kimmich (l.) würde Leroy Sané gerne beim FC Bayern sehen

Es ist derzeit das Top-Thema rund um die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Wechselt Flügelstürmer Leroy Sané im Sommer zu Rekordmeister FC Bayern München? Jetzt hat sich ein weiterer DFB-Teamkollege Sanés zu den Spekulationen geäußert.

Gegenüber der "Bild" stellte Bayern-Stammspieler Joshua Kimmich klar, dass auch er sich über einen Transfer des 23-Jährigen vom englischen Meister Manchester City zurück in die Bundesliga besonders freuen würde: "Ich hätte Leroy absolut gerne beim FC Bayern. Das ist das richtige Signal. Er ist ein Spieler, der super zu Bayern passt."

Der Rechtsverteidiger sieht für Sané vor allem in individueller Hinsicht eine bessere Perspektive in München als beim Premier-League-Krösus, wo der Linksfuß in der Rückrunde häufig nur noch Bankspieler war: "Er ist ein junger, deutscher Spieler mit einem super Potenzial, der zuletzt bei City – gerade in den wichtigen Partien – nicht immer spielen durfte, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann."

Kimmich gab seinen Klubbossen um Präsident Uli Hoeneß, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic eine klare Empfehlung mit auf den Weg: "Ich an Bayerns Stelle würde den kaufen."

Sané spielte bis 2016 in der Bundesliga

Leroy Sané spielt seit 2016 auf der Insel, nachdem er zuvor als Teenager in der Bundesliga durchgestartet war. Für seinen Ausbildungsverein FC Schalke 04 absolvierte er 47 Spiele im deutschen Fußball-Oberhaus, in denen er elf Tore erzielte.

Bayern-Star Kimmich lässt mit seiner Charmeoffensive für den dribbelstarken Außenstürmer offenbar nicht locker: Bei den öffentlichen Trainingseinheiten der deutschen Nationalmannschaft vor den EU-Qualispielen gegen Weißrussland und Estland nahm er Sané mehrere Male in den Arm, die beiden kommunizierten viel.

"Es ist seine Entscheidung und die Aufgabe der Verantwortlichen, so einen Spieler zu überzeugen", legte der 24-Jährige nach.