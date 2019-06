FCB-Defensive: Die größten Fragezeichen

Unknown Source

Viele Fragezeichen in der Defensive des FC Bayern

Nach den Verpflichtungen von Lucas Hernández und Benjamin Pavard erwartet den FC Bayern München der womöglich härteste Konkurrenzkampf aller Zeiten in der Defensive. Wie plant der Rekordmeister mit den Neuzugängen? Kommen noch weitere Spieler? Und was wird aus Jérôme Boateng und Mats Hummels?

Wie plant der FC Bayern mit Lucas Hernández und Benjamin Pavard?

Die beiden Innenverteidiger sind aus Bayern-Sicht auch aufgrund ihrer Flexibilität so wertvoll. Hernández (links) und Pavard (rechts) können ohne großen Qualitätsverlust auf den defensiven Außenbahnen zum Einsatz kommen - und spielten genau dort auch bei Frankreichs WM-Triumph im vergangenen Jahr.

Gerade von Hernández ist zu erwarten, dass er die Münchner Defensive auf Anhieb verstärkt, sobald er die Folgen seiner Knie-OP aus dem Frühjahr überwunden hat.

"Wir freuen uns auf einen Spieler, der jung ist, der viele verschiedene Positionen bekleiden kann, der eine sehr gute Mentalität mitbringt, der uns verstärken wird. Wir sind wirklich sehr glücklich, dass wir ihn haben", sagte Trainer Niko Kovac über den bis dato teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte.

Der in Madrid von Diego Simeone exzellent ausgebildete Linksfuß ist schnell, zweikampfstark und besticht durch eine gute Übersicht im Spielaufbau sowie, vor allem in der Rolle als Linksverteidiger, brandgefährliche Vorstöße in die Offensive. Obwohl er mit 1,82 Meter kein Gardemaß erreicht, ist Hernández zudem sehr kopfballstark.

Auch Pavard bringt eigentlich alle Eigenschaften mit, die ein Abwehrspieler im modernen Fußball braucht. Der ehemalige Stuttgarter hat allerdings eine echte Horror-Saison mit dem VfB hinter sich. Dass seine persönliche Formkurve nach einer desaströsen Vorrunde nach der Winterpause nach oben zeigte, ändert nichts daran, dass der 23-Jährige den Abstieg erst einmal aus den Kleidern schütteln muss.

Klar ist: Die beiden zusammen 115 Millionen Euro teuren Profis erweitern auch das taktische Repertoire der Bayern. Schon vor der abgelaufenen Saison kündigte Kovac an, flexibel in der Wahl seiner Systeme sein zu wollen. Zu sehen war davon in den vergangenen Monaten aber nicht viel. Künftig wäre es beispielsweise denkbar, dass der Double-Sieger mit einer Dreierkette in der Defensive agiert.

Plant der FC Bayern noch weitere Neuzugänge für die Defensive?

Für die Abwehrreihe selbst sind die Personalplanungen aller Voraussicht nach abgeschlossen. Dem seit Monaten in München gehandelten Ajax-Abwehrchef Matthijs de Ligt sollen die Bayern inzwischen abgesagt haben - laut "ESPN" mit der Begründung, dass andere Positionen bei weiteren Transfers Priorität genießen.

Womöglich bezieht sich das unter anderem auf das zentrale defensive Mittelfeld. Dort sind die Verantwortlichen dem Vernehmen nach auf der Suche nach einem robusten und spielstarken Akteur. Auch weil Javi Martínez den Ansprüchen auf allerhöchstem Niveau nicht mehr durchgängig genügt.

In den letzten Wochen wird für diesen Planstelle immer wieder der Name Rodrigo Hernández Cascante, genannt Rodri, gehandelt.

Der 22-Jährige ist Ex-Teamkollege von Lucas Hernández bei Atlético Madrid. Er gilt in seiner Heimat als eines der größten Talente auf seiner Position, wird mit Barca-Stratege Sergio Busquets verglichen und stand bereits sechsmal für die spanische Nationalmannschaft auf dem Platz.

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll sich bereits mit einer Delegation des 1,91-Meter-Mannes in Madrid getroffen haben.

Gegen eine Verpflichtung könnte die Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro sprechen, die in Rodris bis 2023 laufenden Vertrag bei Atlético festgelegt ist. Zudem machten jüngste Aussagen des Youngsters, der Spaniens Vizemeister gegenüber "Marca" als sein "Zuhause" bezeichnete, dem FC Bayern nicht gerade große Hoffnungen auf eine Realisierung des Transfers.

Haben Jérôme Boateng und Mats Hummels noch eine Zukunft beim FC Bayern?

Beide Weltmeister von 2014 sind in München längst nicht mehr unantastbar. Im Gegenteil: Niklas Süle war zuletzt unter Kovac als Abwehrchef gesetzt, Hummels und Boateng duellierten sich um den freien Platz in der Abwehrzentrale neben dem ehemaligen Hoffenheimer - fast immer mit dem schlechteren Ausgang für Boateng.

Mit seinem dem Anschein nach ignoranten Verhalten bei den Feierlichkeiten nach Meisterschaft und Pokalsieg hat der gebürtige Berliner es sich darüber hinaus endgültig mit den Bayern-Bossen verscherzt. Uli Hoeneß legte dem einstigen Weltklasse-Verteidiger mehrfach öffentlich einen Vereinswechsel nah, Boateng wirke wie ein "Fremdkörper".

Der 76-malige Nationalspieler selbst kritisierte die Klub-Führung in einem "kicker"-Interview scharf wegen des im letzten Moment geplatzten Wechsels zu Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer. Dass Boateng im gleichen Atemzug ankündigte, nicht aus München "wegrennen" zu wollen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zeichen auf Abschied stehen.

Anders sieht das bei Hummels aus. Der früherer BVB-Profi stabilisierte sich nach einer durchwachsenen Hinserie und zählte im zweiten Saisonhalbjahr wieder zu den absoluten Leistungsträgern beim FC Bayern. Aller Voraussicht nach wird der 30-Jährige in München bleiben und um seinen Platz kämpfen - auch wenn das angesichts der hochkarätigen Konkurrenz nicht leicht wird.

Tobias Knoop