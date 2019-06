Caner Çavlan wechselt von Emmen zur Austria

Unknown Source

Caner Çavlan kommt vom FC Emmen zur Austria

Der FC Emmen gibt den Wechsel von Linksverteidiger Caner Çavlan zur Wiener Austria bekannt. Der 27-Jährige kommt ablösefrei und soll bei den "Veilchen" einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Die Position des Linksverteidigers ist seit Jahren eine der größten Baustellen im Kader des FK Austria Wien. Christoph Martschinko hatte zuletzt Verletzungspech und ist, wenn fit, immer wieder für Schnitzer gut. Mit Thomas Salamon wird in der Ersten nicht mehr geplant, der 30-Jährige hat vom Verein aber das Angebot, als Routinier die Young Violets anzuführen. Und der chilenische Leihspieler Cristián Cuevas, auf dem Papier immerhin lange beim FC Chelsea unter Vertrag gewesen, konnte sich nicht für ein dauerhaftes Engagement in Wien-Favoriten empfehlen.

Der Nächste, der die qualitative Lücke links hinten schließen soll, heißt Caner Çavlan. Der Niederländer mit türkischen Vorfahren ist 27 Jahre alt, bestritt in der abgelaufenen Saison der Eredivisie alle 34 Spiele des Tabellen-14. FC Emmen und verpasste dabei lediglich 45 von 3.060 möglichen Einsatzminuten. Vier Tore und sieben Assists zeigen eine ansprechende Offensivausbeute für einen Abwehrspieler. Den Wechsel nach Wien bestätigte Emmen vìa Twitter, laut niederländischen Medienberichten soll er bei den "Veilchen" einen Vertrag bis 2022 unterschreiben.

Çavlan stammt aus dem Nachwuchs des BV De Graafschap aus seiner Heimatstadt Doetinchem und wechselte im Sommer 2015 zum SC Heerenveen. Vor dort wurde er ab 2017 an die türkischen Zweitligisten Sanliurfaspor und Boluspor verliehen ehe er vor einem Jahr an Emmen abgegeben wurde. In den eineinhalb Jahren bei Heerenveen stand Çavlan für den Erstligisten immerhin insgesamt 43 Mal auf dem Platz.

red