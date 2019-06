Hazard begründet Entscheidung pro BVB

Getty Images

Thorgan Hazard (r.) spielt künftig zusammen mit Lukasz Piszczek beim BVB

Für rund 25 Millionen Euro wechselt der belgische Nationalspieler Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach zum BVB. Ein spektakulärer Deal, der dem Vizemeister eine Menge Lob eingebracht hat. Die Entscheidung für Dortmund fiel dem Offensivmann laut eigener Aussage nicht schwer.

Im Gespräch mit der belgischen Rundfunkanstalt "RTBF" geriet der 26-Jährige ins Schwärmen. "Es ist ein großartiger Klub und ein großer Schritt in meiner Karriere", sagte Hazard und führte aus: "Es war an der Zeit, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Ich wollte unbedingt in Deutschland bleiben, weil mir diese Liga gefällt."

Kein Wunder: In den vergangenen fünf Jahren lief der kleine Bruder von Chelsea-Star Eden Hazard für Gladbach auf und mauserte sich in dieser Zeit zu einem der besten Flügelspieler der Fußball-Bundesliga.

Auch im Nationalteam zählt Hazard mittlerweile zum Stamm. Einer seiner besten Freunde dort ist Axel Witsel, mit dem er künftig auch beim BVB zusammenspielt.

"Ich freue mich sehr, Witsel wiederzusehen, aber auch andere Spieler, die Französisch sprechen, oder den Trainer, den ich bereits kenne", so der Linksaußen, der vom heutigen Dortmund-Coach Lucien Favre einst zur Fohlenelf geholt worden war.

Ab Juli arbeiten beide wieder zusammen - dann allerdings in schwarz und gelb. Hazard sprüht vor Tatendrang: "Ich freue mich riesig darauf, in diesem grandiosen Stadion mit den Fans im Rücken zu spielen." Er habe schon "viel von der Gelben Wand in Dortmund gehört."

Auch Kumpel Witsel hat für den BVB offenbar die Werbetrommel gerührt. "Wir haben darüber vor einiger Zeit gesprochen. Er brauchte mich nicht wirklich zu überzeugen", stellte Hazard klar, denn: "Wenn ein solcher Klub kommt, will man wechseln."