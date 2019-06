Baumgartlinger fällt für ÖFB-Quali-Spiele aus

APA (EXPA)

Das Sprunggelenk macht Baumgartlinger Probleme

Das österreichische Nationalteam muss in den EM-Qualifikationsspielen am Freitagabend in Klagenfurt gegen Slowenien und am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien ohne Kapitän Julian Baumgartlinger auskommen. Der Leverkusen-Legionär steht wegen einer Entzündung im Sprunggelenk, die kurzfristig akut geworden ist, nicht zur Verfügung.

Während der Routinier ausfällt, absolviert Konrad Laimer in Klagenfurt sein erstes Länderspiel. Außerdem in der Startformation scheinen unter anderem Andreas Ulmer und Marcel Sabitzer auf. Marko Arnautovic dürfte als Solo-Spitze agieren, wobei der ÖFB bei der Bekanntgabe der Aufstellung nur die Namen, nicht aber das System veröffentlichte.

apa