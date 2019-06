Goretzka lobt Löw-Vertreter Sorg

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Leon Goretzka (Foto) lobt Assistenzcoach Sorg

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg vor dem EM-Qualifikationsspiel am Samstag in Borissow gegen Weißrussland in höchsten Tönen gelobt.

"Er ist ein sehr akribischer Trainer und detailverliebt, was ich sehr schätze an ihm, weil ich das Gefühl habe, dass man in jeder Trainingseinheit was dazulernt", sagte Goretzka am Freitagabend nach der Ankunft der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Minsk.

Als Beispiel nannte Goretzka Sorgs Hinweise bei der Ballannahme und dem anschließenden Weiterleiten. "Das ist neben seinem herausragenden taktischen Verständnis eine seiner Stärken", meinte der Münchner.

Assistenzcoach Sorg ersetzt Bundestrainer Joachim Löw sowohl in Borissow, als auch am Dienstag in Mainz gegen Estland. Löw hatte sich beim Sport eine Arterie gequetscht.