Mega-Deal perfekt! Hazard wechselt zu Real Madrid

Michael Regan, getty

Eden Hazard wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid

Pünktlich zum neuen Trikot gibt es den neuen Star: Wenige Stunden, nachdem Real Madrid sein neues Jersey für die Saison 2019/20 präsentierte, bestätigten die Königlichen den Transfer von Superstar Eden Hazard.

Nachdem sich der Wechsel von Eden Hazard vom FC Chelsea zu Real Madrid in den letzten Tagen immer mehr abzeichnete, verkündeten die Königlichen den Deal am späten Freitagabend auch offiziell. Hazard wechselt mit sofortiger Wirkung in die spanische Hauptstadt und unterschreibt bei Real einen Vertrag bis 2024.

Für den belgischen Nationalspieler überweisen die Königlichen laut übereinstimmenden Medienberichten zwischen 100 und 120 Millionen Euro nach London. Die Summe kann durch mögliche Bonuszahlungen allerdings noch steigen. Zuvor hatten die Königlichen für rund 60 Millionen Euro bereits Luka Jovic von Eintracht Frankfurt verpflichtet.

Für Hazard geht mit dem Wechsel nach Madrid laut eigener Aussage ein Traum in Erfüllung. Schon im letzten Jahr wollte der Belgier unbedingt zu den Königlichen, damals scheiterte der Deal allerdings am Veto des FC Chelsea.

Dass der Belgier nun auch offiziell bei Real gelandet ist, kommt nicht mehr überraschend. Bereits nach dem Europa-League-Finale hatte Hazard seinen Abschied aus London verkündet. Und auch die Offiziellen des FC Chelsea ließen durchblicken, dass es den Belgier nach Madrid ziehen werde.

Noch bevor der Wechsel verkündet wurde, konnten Fans in offiziellen Fan-Shops der Königlichen Real-Trikots des Belgiers kaufen. Dazu posierte auch Hazard selbst schon vor einigen Tagen mit einem Trikot der Madrilenen.