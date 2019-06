Fix! Torsten Fink wird neuer Trainer von Lukas Podolski

Marco Luzzani, getty

Thorsten Fink ist neuer Trainer von Lukas Podolski

Der frühere Bundesliga-Trainer Thorsten Fink übernimmt den japanischen Erstligisten Vissel Kobe. Das gab der Klub von 2014er-Weltmeister Lukas Podolski auf seiner Homepage bekannt. Fink war Anfang März beim Schweizer Rekordmeister Grasshopper Zürich entlassen worden.

Fink, als Profi Champions-League-Sieger mit Bayern München, hatte vor seinem Engagement in Zürich unter anderem den Hamburger SV, den FC Basel, APOEL Nikosia und Austria Wien trainiert.

Zur Vertragslaufzeit machte Kobe keine Angaben. Neben Podolski spielen beim Klub auch die spanischen Altstars Andres Iniesta und David Villa.

Nach 14 Spieltagen liegt Kobe in der Tabelle der japanischen J-League nur auf Platz 13. In den letzten neun Spielen feierte das Team nur einen einzigen Sieg. Lukas Podolski kam bislang in acht Partien zum Einsatz und sammelte dabei vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Assists).