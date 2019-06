Sacre bleu! Frankreich im siebten Fußball-Himmel

Robert Cianflone, getty

Frankreich feierte einen WM-Auftakt nach Maß

Frankreichs Fußballerinnen haben den perfekten Start in ihre Heim-WM erwischt. Die Euphorie, die am Freitagabend im verregneten Paris aufkam, könnte die Gastgeberinnen bis ins Finale tragen.

Wendie Renard überragte auch beim Feiern alle. Die 1,87 Meter große Innenverteidigerin strahlte über das ganze Gesicht und klatschte immer wieder in Richtung der Tausenden Fans auf den Tribünen des Prinzenparks. Mit ihren beiden Toren beim 4:0 (3:0) der französischen Gastgeberinnen im Eröffnungsspiel gegen Südkorea hatte die größte Spielerin der Frauenfußball-WM 2019 entscheidenden Anteil an der ausgelassenen Stimmung in Paris, die so noch lange anhalten soll.

"Wir wussten, dass es ein sehr emotionaler Abend werden würde, wir sind gut damit umgegangen", sagte Renard, die zur Spielern des Spiels gewählt wurde: "Wenn über 45.000 Menschen die französische Nationalhymne singen, treibt dich das an. Ich hätte mir keinen besseren Start erträumen können."

"Wir müssen mit den Füßen auf dem Boden bleiben"

Vier Tore im eigenen Auftaktspiel waren einem WM-Gastgeber zuletzt 1991 gelungen (China gewann 4:0 gegen Norwegen). Rund um das Prinzenpark-Stadion schwenkten die Fans auch noch lange nach dem Abpfiff die Trikolore. Frankreich hofft ein Jahr nach dem WM-Triumph der Männer in Russland auf das nächste Sommermärchen. Zwei WM-Titel in einem Land hat es bislang noch nicht gegeben.

"Wir können das heute genießen, aber wir haben noch nichts gewonnen. Wir müssen mit den Füßen auf dem Boden bleiben", sagte Renard, die zweimal per Kopf erfolgreich gewesen war (35./45.+2). Torjägerin Eugenie Le Sommer (9.) hatte "Les Bleues" in Führung gebracht, Kapitänin Amandine Henry (85.) den Schlusspunkt gesetzt.

Frankreich sieht "nur den ersten Schritt"

"Ich erlaube mir heute nicht viele Emotionen, das hebe ich mir für später auf", sagte Trainerin Corinne Diacre, die mit ihrem Team in der Gruppe A noch auf Norwegen und Nigeria trifft: "Wir haben gewonnen, aber das ist nur ein erster Schritt."

Für das WM-Organisationskomitee und den Weltverband FIFA, dessen Präsident Gianni Infantino "die beste WM, die wir jemals hatten", sowie eine "Explosion" des Frauenfußballs versprochen hatte, war das Eröffnungsspiel ein großer Schritt. Fast eine Millionen Eintrittskarten sind bereits für die Endrunde verkauft. Im Fernsehen verfolgten am Freitagabend fast zehn Millionen französische Fans die Partie.