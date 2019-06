Mega-Angebot geplant? FC Chelsea jagt Leon Bailey

Christof Koepsel, getty

Zieht es Leon Bailey in die englische Premier League?

Bereits im vergangenen Winter sicherte sich der FC Chelsea mit BVB-Youngster Christian Pulisic einen jungen Flügelstürmer aus der Fußball-Bundesliga. Nun sind die Blues angeblich an einem weiteren Außenspieler aus der deutschen Beletage interessiert.

Wie die englische "Daily Mail" berichtet, ist das Interesse der Londoner an Leon Bailey von Bayer Leverkusen wieder entflammt. Demnach ist der Europa-League-Sieger bereit, eine Ablösesumme von umgerechnet fast 90 Millionen Euro für die Dienste des 21-Jährigen zu bezahlen.

Der Jamaikaner wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem englischen Top-Klub in Verbindung gebracht. Zuletzt kursierten derartige Gerüchte in der Winterpause. "Chelsea ist an mir interessiert, seit ich 14 oder 15 war", gab der Linksfuß damals im Interview mit "Four Four Two" zu.

Nach dem Wechsel von Eden Hazard zu Real Madrid herrscht bei Chelsea mit Blick auf die Zukunft dringender Handlungsbedarf auf den offensiven Außenbahnen. Mit Pedro (31) und Willian (30) sind die gegenwärtigen Alternativen für den Belgier bereits im fortgeschrittenen Alter. Nachwuchshoffnung Callum Hudson-Odoi wird zudem immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

Transfersperre steht Bailey-Wechsel im Wege

Einem Transfer von Bailey im Sommer steht aktuell aber noch die Transfersperre des FC Chelsea im Wege. Im Februar hatte die FIFA dem sechsmaligen englischen Meister die Verpflichtung von neuen Spielern in den folgenden zwei Transferperioden untersagt. Grund für die Strafe waren verbotene Praktiken bei der Anwerbung an Jugendspielern.

Da der Tabellendritte der abgelaufenen Premier-League-Saison jedoch vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch eingelegt hat, ist eine Aufhebung der Sperre immer noch denkbar.

Bailey hat in Leverkusen eine durchwachsene Saison hinter sich, kam aber nach dem Trainerwechsel von Heiko Herrlich zu Peter Bosz wieder besser in Form. Der Jamaikaner hat bei Bayer noch einen Vertrag bis 2023. Nach dem Wechsel von Julian Brandt zu Borussia Dortmund dürften die Leverkusener wenig Interesse am Abschied einer weiteren Zukunftshoffnung haben.