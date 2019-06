234 polnische Problemfans wieder auf freiem Fuß

AFP/SID/ROBERT ATANASOVSKI

Die 234 Problemfans mussten eine Geldstrafe zahlen

Die 234 polnischen Problemfans, die am Freitag nach Ausschreitungen am Rande des EM-Qualifikationsspiels zwischen Nordmazedonien und Polen (0:1) in Skopje vorübergehend festgenommen worden waren, sind am Sonntag auf freien Fuß gesetzt worden.

Wegen unangemessenen Verhaltens müssen sie jeweils 150 Euro Strafe zahlen. Das teilte ein Gericht am Sonntag in Skopje mit.