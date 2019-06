90 Mio. für Bailey? FC Chelsea heiß auf den Bayer-Star

Christof Koepsel, getty

Leon Bailey wird mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht

Nach der Verpflichtung von Christian Pulisic von Borussia Dortmund will der englische Top-Klub FC Chelsea offenbar noch einmal in der Bundesliga wildern. Nach einem jüngsten Medienbericht sind die Blues an einer Verpflichtung von Leon Bailey interessiert.

Der Offensivmann von Bayer Leverkusen hatte bereits im vergangenen Jahr Begehrlichkeiten auf der Insel geweckt. Nachdem der FC Chelsea seinen Starspieler Eden Hazard jüngst an Real Madrid verkauft hat, könnte nun erneut der 21-jährige Jamaikaner in den Fokus der englischen Hauptstadtklubs rücken.

Wie die englische "Daily Mail" vermeldete, steht Bailey auf der Liste des Europa-League-Siegers weit oben, wenn es um einen neuen Flügelspieler für die neue Spielzeit geht.

Momentan ist allerdings nicht klar, ob Chelsea in diesem Sommer überhaupt Spieler einkaufen darf. Der Dritte der abgelaufenen Premier-League-Saison wurde von der FIFA mit einer Transfersperre belegt. Der Klub hat gegen die Entscheidung beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch eingelegt.

Erstaunlich ist auch, wie viel Geld die Leverkusener für ihren Flügelspieler ausgerufen haben. Laut der englischen Zeitung fordert die Werkself nicht weniger als 90 Millionen Euro für Bailey, der seit 2016 für Bayer in der Bundesliga spielt und noch langfristig bis 2023 an den Klub gebunden ist.

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Linksfuß wettbewerbsübergreifend 39 Pflichtspiele für Leverkusen, erzielte dabei fünf Treffer.