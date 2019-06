Gnabry: Sané "wäre Bereicherung für den FC Bayern"

Alexandra Beier, getty

Gnabry würde Leroy Sané (re.) gern beim FC Bayern

Wie schon Joshua Kimmich hat sich nun auch Serge Gnabry offen für einen Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern München ausgesprochen.

"Leroy würde jeder Mannschaft helfen, es macht sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuspielen", erklärte Gnabry am Montag in einer Medienrunde vor dem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Estland und fügte an: "Er wäre eine Bereicherung für den FC Bayern."

Ein Transfer von Manchester City zum deutschen Rekordmeister sei durchaus Thema zwischen den beiden gewesen, verriet der FCB-Profi. Genauere Erkenntnisse verschwieg Gnabry jedoch. "Was passiert, kann nur er beantworten", sagte der Münchner.

Der 23-Jährige, der Sané "liebend gern" in seiner Mannschaft hätte, betonte außerdem, dass er sich "auch abseits des Platzes sehr gut" mit dem City-Profi verstehe.

Angst vor der möglicherweise hochkarätigen Konkurrenz auf den Flügeln, die ein Sané-Transfer mit sich bringen würde, hat der Bayern-Akteur nicht.