Schalke schnappt sich England-Juwel

Marc Atkins, getty

Jonjoe Kenny wechselt zum FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat nach Rückkehrer Bernard Tekpetey den zweiten Transfer für die kommenden Saison bestätigt. Vom FC Everton wechselt Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny zu den Königsblauen.

Schalke und der Tabellenachte der abgelaufenen Premier-League-Saison einigten sich auf ein einjähriges Leihgeschäft für den 22 Jahre alten U21-Nationalspieler. Über eine Kaufoption ist nichts bekannt. Kennys Vertrag in Everton läuft noch bis zum 30. Juni 2022.

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Jonjoe Kenny zum FC Schalke 04 zu holen. Damit haben wir die freie Planstelle des Rechtsverteidigers im Profikader nach unseren Vorstellungen besetzt", erklärte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Der gebürtige Liverpooler sagte: "Es ist eine große Chance für mich, in ein neues Land zu kommen und meine Fähigkeiten auf einer großen Bühne bei Schalke zu präsentieren. Der S04 ist ein Verein mit einer beeindruckenden Geschichte und fantastischen Fans."

"Oh mein Gott, sie haben Kenny verpflichtet!" 🙌🏼🔵⚪️ pic.twitter.com/F9dzyhvp3s — FC Schalke 04 (@s04) 10. Juni 2019

Da der Youngster mit Englands Auswahl an der U21-EM in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni) teilnimmt, wird er erst später in die Vorbereitung der Knappen einstiegen, teilten diesen mit.

Auch Evertons Ligarivalen Crystal Palace und FC Burnley waren an Kenny interessiert, allerdings glauben die Toffees englischen Medienberichten zufolge, dass der Profi auf Schalke mehr Spielpraxis sammeln kann.

Kenny ist ein Eigengewächs von Everton und wurde zwischenzeitlich an Wigan Athletic in die dritte und Oxford United in die vierte Liga verliehen. In der Premier League kam er 31 Mal zum Einsatz, davon neun Mal in der abgelaufenen Saison.

2014 wurde er mit England U17-Europameister und verwandelte im Elfmeterschießen des Finales den entscheidenden Versuch vom Punkt.