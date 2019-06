Schalkes Nübel muss um Stammplatz im Tor der U21 bangen

Stuart Franklin, getty

Schalkes Alexander Nübel gilt als Favorit auf den Platz im U21-Tor

Der FC Schalke 04 oder der 1. FSV Mainz 05, welcher Bundesliga-Klub stellt den Nationalkeeper der Junioren? Das U21-Trainerteam um Stefan Kuntz will erst kurz vor dem Start der EM-Endrunde über die Nummer eins im deutschen Tor entscheiden.

"Wir haben uns abgesprochen, dass wir in der Vorbereitung keine Nummer eins nennen werden und dann in Udine sagen, wer zumindest im ersten Spiel im Tor steht", sagte Kuntz im Trainingslager der U21 in Natz-Schabs über den Zweikampf zwischen Schalkes Alexander Nübel und Florian Müller vom FSV Mainz 05. Die DFB-Auswahl startet am 17. Juni gegen Dänemark in das Turnier.

Auch einen weiteren Wechsel im Tor während des Turniers ließ Kuntz damit offen. Nübel kommt bereits auf zwölf U21-Einsätze und gilt als Favorit gegenüber Müller, der erst zweimal spielte.

"Wir stacheln uns auf jeden Fall gegenseitig an, kommen alle gut miteinander klar", sagte Nübel über das Verhältnis zu Müller. "Aber natürlich ist es auch ein Konkurrenzkampf, am Ende will jeder spielen."

Der dritte U21-Keeper Markus Schubert soll zunächst behutsam aufgebaut werden.