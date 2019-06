Altach holt Maak und Kameruner aus MLS

GEPA pictures/ J. Berlesreiter

Matthias Maak kommt aus Innsbruck

Der SCR Altach stellt die Weichen für die nächste Saison. Vom FC Wacker Innsbruck wurde Matthias Maak verpflichtet, von Minnesota United kommt Frantz Pangop aus Kamerun. Beide kommen ablösefrei und erhalten einen Zweijahresvertrag. Bei Pangop haben die Vorarlberger zusätzlich die Option auf Verlängerung.

"Matthias Maak ist seit Jahren fixer Bestandteil der Bundesliga, hat in Dänemark auch schon Auslandserfahrung gesammelt und war für uns die Wunschlösung für den vakanten Posten in der Innenverteidigung. Wir sind überzeugt davon, dass er sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle beim SCRA einnehmen wird", meinte Sportdirektor Georg Zellhofer über den Innenverteidiger.

Frantz Pangop hingegen ist für weiter vorne gedacht. Der 26-Jährige stand zuletzt bei Minnesota United in der MLS unter Vertrag und kommt sowohl als Mittelstürmer, als auch als Flügel in Frage. "Wir haben uns bereits seit längerer Zeit um Frantz Pangop bemüht und sind froh, dass sich jetzt die Gelegenheit ergeben hat, ihn unter Vertrag zu nehmen. Zu seinen großen Qualitäten gehört sicher die Geschwindigkeit gepaart mit seinem Torriecher, der uns in der Offensive viel Freude bereiten wird", so Zellhofer.

Pangop spielte auch sechs Mal für das Nationalteam von Kamerun.

red