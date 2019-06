Boateng-Wechsel zu PSG scheiterte wegen Kovac

Alexander Hassenstein, getty

Jérôme Boateng wollte den FC Bayern 2018 verlassen

Ein bereits vorverhandelter Wechsel von Abwehrspieler Jérôme Boateng vom FC Bayern München zu Paris Saint-Germain ist 2018 am Veto von Trainer Niko Kovac gescheitert.

"Am 28. August 2018 gab es ein Angebot von PSG, das wir akzeptieren wollten. Der Trainer hat sein Veto eingelegt", sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der "Sport Bild": "Das hat Jérôme nicht gefallen, das habe ich damals gespürt."

Kovac habe mit drei gestandenen Innenverteidigern, Boateng, Niklas Süle und Mats Hummels, in die Saison gehen wollen, so Rummenigge, der einen Abschied von Boateng in diesem Sommer wohl nicht verhindern würde: "Ich glaube, wir müssen eine für beide Seiten seriöse und faire Lösung finden. Das halte ich grundsätzlich für möglich."

Boateng wird seit Wochen erneut mit einem Abgang vom Rekordmeister in Verbindung gebracht. Zuletzt legte ihm Vereinspräsident Uli Hoeneß mehrfach öffentlich einen Wechsel nah.

Der Weltmeister von 2014 hatte zuletzt in einem "kicker"-Interview selbst über den geplatzten PSG-Wechsel gesprochen. "Ich war mit dem Kopf schon weg. Wenn du eine so sichere Zusage bekommst und eine adäquate Summe bezahlt wird, es plötzlich aber Nein heißt, bricht etwas in dir zusammen."

Er habe den FC Bayern damals "unbedingt" verlassen wollen, um eine neue Herausforderung zu suchen, sagte Boateng.