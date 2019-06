El Maestro heißt der neue Trainer von Sturm

GEPA pictures/ Christian Ort

Die Gebrüder El Maestro, die früher einmal Jevtić hießen. Nestor (l.) und Nikon (r.)

Der SK Sturm Graz hat einen Nachfolger für Roman Mählich gefunden. Nestor El Maestro unterschreibt einen Zweijahresvertrag und nimmt seinen Bruder, das ehemalige Wunderkind Nikon El Maestro, als Co-Trainer mit.

"Es freut mich, dass sich die Vereinsverantwortlichen für mich entschieden haben. Ich blicke der kommenden Aufgabe beim SK Sturm mit Vorfreude entgegen. Mein Staff und ich werden alles dafür geben, dass wir das vorhandene Potenzial in der Mannschaft abrufen und gemeinsam mit den tollen Anhängern in Graz zukünftig Erfolge feiern können", meinte Nestor El Maestro via Presseaussendung.

Der 36-Jährige war zuletzt bei CSKA Sofia tätig, wurde allerdings im Februar als Tabellenführer entlassen. Davor wurde er mit Spartak Trnava slowakischer Meister. In jüngerer Vergangenheit wurde El Maestro auch schon als möglicher Austria-Trainer gehandelt, wo er bereits Co-Trainer war. Weitere Stationen als Assistent hatte er bei Schalke 04, Hannover 96 und dem Hamburger SV.

"Nestor konnte sich für sein junges Traineralter, auch aus internationalen Gesichtspunkten, bereits einen unglaublichen Erfahrungsschatz im Trainerbereich aneignen. Darüber hinaus sind aus meiner Sicht die Erfolge seiner ersten zwei Cheftrainer-Stationen (Meistertitel in der Slowakei) als ganz außergewöhnlich zu bezeichnen. Dass Nestor ein sehr gutes Wissen über die Österreichische Fußball-Bundesliga hat, ist ein weiterer Pluspunkt. Nachdem es den Erstkontakt bereits vor über eineinhalb Jahren während seiner Zeit in Trnava gegeben hat, freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir mit Nestor El Maestro einen wirklich außerordentlich spannenden jungen Trainer bei Sturm Graz begrüßen können", wird Sturm-Sportdirektor Günter Kreissl zitiert.

red