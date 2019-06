Darmstadt 98 verpflichtet Duisburgs Schnellhardt

FIRO/FIRO/SID/

Wechselt von Duisburg nach Darmstadt: Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat sich für die kommenden drei Jahre die Dienste von Fabian Schnellhardt gesichert.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom Absteiger MSV Duisburg und unterzeichnete bei den Lilien einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2022.

"Wir sind sehr erfreut, dass sich der Wechsel realisieren ließ und wir ab sofort auf die Dienste von Fabian Schnellhardt zählen können. Mit seinem Spielverständnis sowie seiner Technik und Präsenz entspricht er genau unserem Anforderungsprofil für die zentrale Mittelfeldposition," freut sich Darmstadts sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.

Neuzugang am Böllenfalltor: Die Lilien haben sich im zentralen Mittelfeld mit Fabian Schnellhardt verstärkt. Der 25-Jährige wechselt vom @MSVDuisburg zum #sv98, wo er einen Vertrag bis Juni 2022 unterzeichnete. Herzlich willkommen! pic.twitter.com/YseermqJAG — SV Darmstadt 98 (@sv98) 13. Juni 2019

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, danach stand für mich fest, dass ich hierhin wechseln möchte. Dass der SV 98 ein gut geführter Traditionsklub mit tollen Fans ist, hat sein Übriges zu meiner Entscheidung beigetragen", zeigte sich der Neuling von seinem neuen Klub angetan.

Schnellhardt bringt Erfahrung aus 64 Spielen in der 2. Bundesliga mit nach Südhessen. In der abgelaufenen Spielzeit war der Linksfuß in Duisburg gesetzt und brachte es auf 33 Einsätze in der Liga.