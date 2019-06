Pokert Bayern zu hoch? Werner-Wechsel wackelt

Maja Hitij, getty

Timo Werner soll an einem Wechsel zum FC Bayern zweifeln

Timo Werner von RB Leipzig galt lange als Wunschspieler des FC Bayern, seit der deutsche Rekordmeister jedoch an Leroy Sané von Manchester City baggert, sind die Gerüchte deutlich abgekühlt. Ein Umstand, der Werner nun angeblich daran zweifeln lässt, dass der Schritt nach München der richtige ist.

Werner soll sich mit dem FC Bayern sogar bereits über einen Wechsel einig gewesen sein, da sein Vertrag in Leipzig im Sommer 2020 endet, schien einem Transfer wenig im Weg zu stehen - zumal RB mehrfach betonte, Werner nicht ablösefrei ziehen lassen zu wollen - nun hinterfragt der 23-Jährige seinen Entschluss offenbar. Das berichtet die "Bild".

Ausschlaggebend sollen die intensiven Bemühungen der Münchner um Leroy Sané sein. Sané, wie Werner 23 Jahre alt und bei Bayern wohl ebenfalls für den Flügel vorgesehen, wurde zuletzt öffentlich von den Akteuren des FCB gelockt. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge kündigte zudem an, man werde zumindest versuchen, den Superstar an die Isar zu lotsen.

In der Folge berichtete der "kicker", der Werner-Poker sei "aktuell nicht so heiß", "Bild" erhob Werner sogar in den Status einer "Ersatzlösung", die nur greife, sollte den Bayern der Sané-Coup nicht gelingen.

Verbleib in Leipzig plötzlich wieder eine Option

Dass er anscheinend plötzlich nicht mehr erste Wahl beim deutschen Branchenprimus ist, soll auch Werner nicht entgangen sein. Der Offensivspieler soll daher inzwischen wieder mit dem Gedanken spielen, ein weiteres Jahr in Leipzig zu spielen. Problematisch wäre dann allerdings Werners auslaufender Vertrag.

Während Bayern sicher wenig dagegen hätte, den deutschen Nationalspieler 2020 zum Nulltarif zu holen, ergibt ein solches Szenario für RB wenig Sinn.

"Bild" hält eine Lösung parat, die den Sachsen in die Karten spielt. Werner verlängert, lässt sich eine Ausstiegsklausel für einen Wechsel nach München zusichern und sucht vor der Saison 2020/2021 das Weite.

Vorteil für RB Leipzig: Man würde wohl deutlich mehr für den Star kassieren. Laut "Bild" bietet Bayern derzeit nicht mehr als 25 Millionen Euro.