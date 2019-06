Bremens Schmidt: Erst Verlängerung, dann Abschied

Martin Stoever, getty

Niklas Schmidt wechselt leihweise nach Osnabrück

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit seinem Offensivspieler Niklas Schmidt "langfristig" verlängert und den 21-Jährigen gleichzeitig an den Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück verliehen.

Wie Werder am Freitag mitteilte, wird Schmidt in den kommenden beiden Spielzeiten für Osnabrück auflaufen. In der vergangenen Saison hatte Schmidt auf Leihbasis in der 3. Liga beim SV Wehen Wiesbaden gespielt und war mit den Hessen in die 2. Bundesliga aufgestiegen.