Schalke 04 angeblich an vereinslosem Cabaye interessiert

Mike Hewitt, getty

Yohan Cabaye war drei Jahre lang für Crystal Palace aktiv

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Spielzeit. Der Blick fällt dabei aber offenbar nicht nur auf junge Spieler. So soll S04 nun an einem französischen Routinier Interesse zeigen.

Für das in der abgelaufenen Spielzeit so anfällige defensive Mittelfeld will der Bundesligist Yohan Cabaye unter Vertrag nehmen. Das berichtet die Sportzeitung "L'Équipe".

Verlockend sei für die Knappen vor allem der Umstand, dass Cabaye derzeit ohne Verein dasteht. So könnte der erfahrene Rechtsfuß ablösefrei ins Ruhrgebiet wechseln. Fraglich ist allerdings zumindest, ob Cabaye nach mehreren Monaten ohne Wettbewerb die nötige Fitness mitbringt, um in der Bundesliga auf Anhieb zu bestehen.

Der 33-Jährige war nach drei Jahren beim Premier-League-Klub Crystal Palace im vergangenen Sommer zu Al Nasr SC in die Vereinigten Arabischen Emirate gewechselt. Dort wurde sein Arbeitspapier nach nur einem halben Jahr wieder aufgelöst.

Vor seinem Wechsel nach England bestritt Yohan Cabaye Spiele für den Spitzenklub PSG sowie für Newcastle United und Lille OSC.

Schalke 04 ist laut dem Bericht allerdings nicht der einzige Klub, der den 1,74 Meter großen Mittelfeldmann auf dem Radar hat. Ein weiterer, jedoch nicht namentlich genannter Bundesligist, sowie mehrere Vereine aus der Ligue 1 sollen über den 48-fachen Nationalspieler ebenfalls nachdenken.