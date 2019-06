Hoeneß wird Trainer bei Bayern München II

Im Stadion an der Grünwalder Straße übernimmt künftig Sebastian Hoeneß als Trainer

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Sebastian Hoeneß zum Trainer der zweiten Mannschaft befördert. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wird der Neffe des Vereinspräsidenten Uli Hoeneß das Team ab der neuen Saison in der 3. Liga betreuen und die Nachfolge von Holger Seitz antreten, der in den sportlichen Führungsstab am FC Bayern Campus aufrückt.

Sebastian Hoeneß hatte bislang die U19 der Münchner trainiert. "Jetzt nach dem Aufstieg unsere Amateure zu übernehmen, ist eine sehr spannende und reizvolle Aufgabe", sagte Hoeneß, der 2017 von RB Leipzig nach München gekommen war: "Ich verspüre große Vorfreude und werde mit meinem Trainerteam alles für eine erfolgreiche Saison tun, ohne dabei den Schwerpunkt der individuellen Förderung unserer Spieler zu vernachlässigen."

Womöglich rückt für Hoeneß Miroslav Klose zur U19 auf. Der Ex-Nationalstürmer betreut derzeit die U17, mit der er im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft am 1. FC Köln gescheitert war.

Seitz freute sich derweil über den nächsten Schritt: "Die vergangene Saison bei den Amateuren war mit dem Aufstieg und dem Sieg beim prestigeträchtigen Premier League Cup einfach nur großartig. Doch jetzt freue ich mich riesig auf die neue Aufgabe und bedanke mich für das große Vertrauen der Verantwortlichen. Es war mein ausdrücklicher Wunsch, diese neue Aufgabe übernehmen zu können."