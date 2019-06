ManCity-Juwel pocht auf Wechsel in die Bundesliga

Alex Livesey, getty

Lukas Nmecha will in die Bundesliga wechseln

Schon seit einigen Wochen wird Lukas Nmecha, deutscher U21-Nationalspieler und Top-Talent von Manchester City, mit einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Nun bekräftigte der 20-Jährige seinen Wechselwunsch.

"Deutschland und die Bundesliga wären gut für mich und meine Entwicklung", sagte Nmecha gegenüber der "Bild" und ergänzte: "Natürlich muss Manchester City damit auch einverstanden sein, aber vielleicht spiele ich nächste Saison Bundesliga."

Als heißester Abnehmer gilt Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen sollen schon länger an Nmecha interessiert sein, der noch bis 2021 an die Citizens gebunden ist. Auch mit einem Leihgeschäft würde sich der Klub vom Niederrhein demnach zufrieden geben.

Laut Nmecha passe sein Spielstil perfekt zur Philosophie im deutschen Oberhaus: "Ich bin körperlich stark und sehr schnell. In England wird viel physischer gespielt, dafür sind die Spieler in Deutschland cleverer. Hier wird mit viel weniger Kontakten gespielt, in England wird viel mehr gedribbelt."

Nmecha bestätigt Interesse aus der Bundesliga

Schon vor knapp zwei Wochen hatte der "kicker" von dem Gladbacher Interesse berichtet. Manager Max Eberl habe gute Kontakte nach England. Ein weiteres Argument für ein Intermezzo bei der Borussia: Nmechas Mutter kommt aus Gladbach.

Gegenüber dem Fachmagazin gab der Angreifer zu: "Es gibt Interessenten, es gibt einige Vereine in der Bundesliga. Das wäre super für mich, weil ich ja deutsch spreche, da würde ich mich gleich wohl fühlen. Den Fußball, der in Deutschland gespielt wird, den mag ich."

Der gebürtige Hamburger war zuletzt an den englischen Zweitligisten Preston North End ausgeliehen. 41 Spiele absolvierte der robuste und flinke 20-Jährige in der Championship und schoss vier Tore. Beeindruckender liest sich da seine Statistik aus der Vorsaison in der City-Jugend: In elf Spielen für die U23 erzielte Nmecha 15 Tore.