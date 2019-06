Brisanter Wechsel: HSV will offenbar Werder-Routinier

Stuart Franklin, getty

Martin Harnik steht auf dem Zettel des HSV

Zweitligist Hamburger SV will in der kommenden Saison unter Neu-Trainer Dieter Hecking endgültig wieder den Weg in die Bundesliga finden. Beim Unterfangen Aufstieg soll dem HSV dabei ausgerechnet ein Routinier von Rivale Werder Bremen helfen.

Stürmer Martin Harnik steht nach Angaben von "Bild" ganz oben auf der Wunschliste der Rothosen. Schon der mittlerweile entlassene Sportvorstand Ralf Becker hatte offenbar Gespräche mit Harnik und dessen Berater geführt. Gar am Tag seines Ausscheidens Ende Mai soll Becker Kontakt aufgenommen haben.

Dessen Nachfolger beim Nordklub, Jonas Boldt, sowie Trainer Dieter Hecking sind dem Bericht zufolge ebenfalls daran interessiert, den Wechsel im Sommer über die Bühne zu bringen.

Harnik, der in Hamburg geboren ist, hat beim SV Werder noch einen Vertrag bis 2021. Bremen-Trainer Florian Kohfeldt hatte Ende Mai noch öffentlich bekräftigt "zunächst" mit dem 68-fachen österreichischen Nationalspieler zu planen.

In der vergangenen Saison war der Stürmer bei den Grün-Weißen allerdings meist nur Reservist, stand bei 18 Liga-Spielen zehnmal in der Startelf (vier Tore). Bei einem Wechsel zum HSV dürfte Harnik wohl vor allem die Perspektive auf mehr Einsätze reizen.

Sollte Harnik den Tabellenachten der abgelaufenen Saison im Sommer verlassen, müsste sich Werder umso mehr nach neuen Stürmern umsehen. Schließlich steht der Abschied von Max Kruse schon länger fest. Der Angreifer entschied sich gegen eine Vertragsverlängerung und ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.