Holland nach Arbeitssieg auf Achtelfinalkurs

Robert Cianflone, getty

Die Niederländerinnen sind bei der WM auf Achtelfinal-Kurs

Europameister Niederlande hat bei der Fußball-WM der Frauen den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren.

Das Team von Trainerin Sarina Wiegman gewann in der Gruppe E gegen Kamerun 3:1 (1:1) und machte einen großen Schritt Richtung Achtelfinale.

In einer hart geführten Partie gegen die unzähmbaren Löwinnen, in der Schiedsrichterin Casey Reibelt besonders in der ersten Halbzeit mehrfach im Blickpunkt stand, brachte Vivianne Miedema (41.) den spielerisch überlegenen Favoriten in Führung.

Fast im Gegenzug glich Gabrielle Aboudi Onguene (43.) aus, nachdem sich die niederländische Torhüterin Sari van Veenendaal bei einem langen Ball völlig verschätzte. Kurz nach der Pause sorgte Dominique Bloodworth (47.) für die erneute Führung, Miedema traf nach einem Konter zum Endstand (85.).

Im ersten Spiel hatten sich die Niederländerinnen durch ein Last-Minute-Tor gegen Neuseeland durchgesetzt.

Im anderen Spiel der Gruppe trifft Kanada am Abend auf Neuseeland (21.00 Uhr). Bei einem Sieg der Nordamerikanerinnen stünden die Olympia-Dritten und die Niederlande als Achtelfinal-Teilnehmer fest.