Salzburg-Leihgabe Tetteh bleibt beim LASK

⚫️⚪️🔝Samuel Tetteh bleibt beim LASK! 💪⚽️ Der Leihvertrag mit dem 22-jährigen Stürmer wurde um ein Jahr inklusive Kaufoption verlängert. "Ich bin sehr froh, das der LASK mir das Vertrauen schenkt, ich fühle mich sehr wohl in Linz. Ich möchte meine Leistung noch mehr abrufen und den nächsten Schritt mit der Mannschaft machen!" #gemeinsamsindwirlask