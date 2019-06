Hunt unter Hecking: Klappt's im zweiten Anlauf?

Cathrin Mueller, getty

Aaron Hunt muss sich beim Hamburger SV neu beweisen

Aaron Hunt bekommt mit der bevorstehenden Verpflichtung von Sonny Kittel neue Konkurrenz im Mittelfeld des Hamburger SV an die Seite gestellt. Nach großen Verletzungssorgen in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga will sich der bisherige Kapitän trotzdem neu beweisen.

Ob der ehemalige Nationalspieler unter dem neuen HSV-Trainer Dieter Hecking noch eine Zukunft bei den Rothosen haben wird, ist noch völlig unklar. "Es ist alles offen", betonte der neue Hamburger Coach vor dem Start der Saisonvorbereitung, die am Montag anrollen wird.

Hunt und Hecking - diese Kombination hatte es schon einmal gegeben. Vor fünf Jahren war der heute 32-Jährige bereits Spieler unter dem Fußballlehrer, damals beim VfL Wolfsburg. Hecking hatte damals keine großartige Verwendung für Hunt, sodass dieser nach gerade einmal vier Startelfeinsätzen in eineinhalb Saisons im Januar 2015 zum HSV flüchtete.

Ob das Verhältnis dieses Mal besser wird? Hecking zumindest stellte dem Mittelfeldmann in Aussicht, sich in den kommenden Wochen wie alle anderen Akteure aufdrängen zu können. Hunt selbst will primär daran arbeiten, nach seinen anhaltenden Verletzungssorgen in diesem Jahr die nötige Wettkampfhärte aufzubauen.

In der Rückserie 2018/2019, als der HSV in kläglicher Art und Weise die direkte Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus noch verspielte, stand der Linksfuß lediglich viermal in der Startelf der Hamburger.

Falls Hecking nicht mehr mit Hunt planen sollte, wären die Klubbosse des Zweitligisten um den neuen Sportvorstand Jonas Boldt noch zum Handeln gezwungen. Das Arbeitspapier des dreimaligen Nationalspielers läuft im Sommer 2020 aus.