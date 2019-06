unknown

Fast drei Millionen Zuschauer sehen US-Sieg in der "ARD"

Den zweiten WM-Vorrunden-Sieg der US-Fußballerinnen in Frankreich gegen Chile (3:0) verfolgten bei der Live-Übertragung am Sonntagabend in der "ARD" 2,80 Millionen Zuschauer.

Der Marktanteil belief sich auf 14,0 Prozent. Den 5:1-Erfolg von Schweden gegen Außenseiter Thailand am Nachmittag sahen im Ersten 1,96 Millionen Zuseher (MA: 14,9).