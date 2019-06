Schnappt sich der HSV ein Bayern-Talent?

Sebastian Widmann, getty

Adrian Fein wird offenbar für ein Jahr vom FC Bayern zum HSV wechseln

Zweitligist Hamburger SV treibt die Kaderplanung für die kommende Saison voran. Der HSV steht kurz vor einem Deal mit dem FC Bayern München.

Wie "Bild" berichtet, soll das Münchner Talent Adrian Fein für eine Saison ausgeliehen werden und in der 2. Bundesliga weiter Erfahrung sammeln. Der 20-Jährige spielte in der vergangenen Spielzeit für Jahn Regensburg, kam dort immerhin auf 20 Einsätze.

Der FC Bayern will seinen Mittelfeldspieler allerdings nicht für immer ziehen lassen. Eine Kaufoption soll dem HSV in den Verhandlungen nicht eingeräumt werden. In München hat Fein noch einen Vertrag bis 2021.

Unterdessen bahnt sich beim Nordklub der nächste Transfer des Sommers an: Sonny Kittel wird dem Boulevardblatt zufolge ablösefrei vom FC Ingolstadt wechseln. Der Mittelfeldspieler besitzt keinen gültigen Vertrag für die 3. Liga.

Beim HSV soll der zehnfache Zweitliga-Torschütze der abgelaufenen Saison ein Arbeitspapier über vier Jahre unterzeichnen. Sowohl Sonny Kittel als auch Adrian Fein haben dem Bericht zufolge ihre Medizinchecks bereits bestanden, beim ersten HSV-Training am Mittwoch soll das Duo auf dem Platz stehen.