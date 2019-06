BVB-Talent Moukoko wehrt sich gegen den Hype

Christof Koepsel, getty

Youssoufa Moukoko ist das wohl größte Talent beim BVB

Youssoufa Moukoko hat das Kunststück vollbracht, für die U17 von Borussia Dortmund sage und schreibe 50 Tore in einer Saison zu erzielen. Nun reagierte das Ausnahmetalent des BVB auf den enormen Hype, der den Angreifer derzeit umgibt.

Über Instagram wehrte sich Moukoko gegen anhaltende Vorwürfe, dass er deutlich älter sei als die angegebenen 14 Jahre. "Es war einfach unglaublich und vieles wurde über mich geschrieben und ich sag es nochmal: Ich kann nichts dafür, dass es gut läuft und dass ich das Geschenk von Allah bekommen habe, ich werde mich dafür nicht schämen, dass ich im Fußball gut bin."

Sowohl der BVB als auch Moukokos Familie hatten stets betont, dass die Altersangaben korrekt seien. Der Youngster selbst will sich ohnehin lieber auf das Sportliche konzentrieren.

Mit 46 Toren in 25 Ligaspielen der U17-Bundesliga West schoss er den BVB in der nun abgelaufenen Saison in die Meisterschaftsrunde. Dort legte er mit vier Toren in drei Spielen eindrucksvoll nach, obgleich der Titel letztlich nach dem 2:3 im Finale an den 1. FC Köln ging.

Moukoko betonte dabei, dass diese Leistung nicht ohne die Hilfe seiner Mannschaftskollegen möglich gewesen wäre. "50 Tore - ohne euch hätte ich es niemals geschafft", so der Goalgetter, der "stolz und überglücklich" sei.

In der kommenden Saison wird der junge Stürmer in die U19 des Revierklubs aufsteigen. Schon jetzt ist Moukoko voller Vorfreude: "Nächstes Jahr werde ich noch stärker zurückkommen und wir werden die U19 rocken."