BVB verlängert mit Favre: "Erwartungen erfüllt"

Maja Hitij, getty

Lucien Favre blickt mit dem BVB in die Zukunft

Borussia Dortmund ist mit der Arbeit von Trainer Lucien Favre zufrieden. Nach Platz zwei in der ersten Saison stattete der BVB den Schweizer nun mit einem neuen Vertrag aus.

Favre verlängerte sein ursprünglich bis 2020 gültiges Arbeitspapier vorzeitig um ein Jahr. Das teilte der Vizemeister am Dienstag mit.

"Ich freue mich sehr auf eine weiterhin konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem ganzen BVB-Team", so der 61-Jährige nach der Verlängerung. Favre habe "klare Strukturen geschaffen und unsere Spieler weiterentwickelt", lobte Sportdirektor Michael Zorc.

Favre habe "die Erwartungen zu 100 Prozent erfüllt", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Es ist folgerichtig, dass wir die Zukunft gemeinsam gestalten möchten."

Mit dem BVB holte der Schweizer in seiner Debüt-Saison 76 Punkte in der Bundesliga. Bis zum letzten Spieltag hatte der Revierklub die Möglichkeit auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft. Letztlich blieben die Schwarz-Gelben jedoch ohne Titel in der Saison 2018/19.