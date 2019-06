Gladbach heiß auf Rangers-Talent?

Dean Mouhtaropoulos, getty

Gladbach ist angeblich am Schotten Josh McPake interessiert

Auf der Suche nach neuen Talenten für die Zukunft ist Borussia Mönchengladbach angeblich auf der Insel fündig geworden. Laut eines Medienberichts haben die Fohlen ein Auge auf einen Nachwuchsstürmer der Glasgow Rangers geworfen.

Nach Informationen der schottischen Tageszeitung "Daily Record" ist die Gladbacher Borussia einer von vielen Vereinen, die an einer Verpflichtung des 17-jährigen Josh McPake interessiert sind.

Der schottische U-Nationalspieler steht nur noch bis 2020 beim Rekordmeister unter Vertrag und soll mit einem Abschied liebäugeln. Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei den Rangers haben zwar schon stattgefunden, führten aber nicht zu einem Ergebnis.

Auch FC Liverpool und AS Rom interessiert?

Neben den Fohlen sollen sich auch Jürgen Klopp und der FC Liverpool sowie die AS Rom mit McPake beschäftigen. Obwohl Rangers-Trainer Steven Gerrard den Nachwuchsstürmer bisher nicht berücksichtigte, will sich die Ex-Liverpool-Legende bei der Klubführung für McPake stark machen und den Youngster so zum Bleiben bewegen.

Angeblich will Gerrard das Talent mit einer Teilnahme an der Saisonvorbereitung der A-Mannschaft zusätzlich ködern. Wie die Entscheidung McPakes letztlich ausfallen wird, ist jedoch völlig offen.