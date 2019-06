FAK-Stürmer Monschein nach Urlaub verletzt

GEPA pictures/ Philipp Brem

Austrias Christoph Monschein muss zum Start in die Vorbereitung kürzer treten

Austria-Stürmer Christoph Monschein beginnt die Sommervorbereitung nach einem Unfall im Urlaub in einer Rehagruppe. Verteidiger Michael Blauensteiner wird nach Rumänien verliehen.

Die Austria hat Rechtsverteidiger Michael Blauensteiner erneut verliehen. Wie der Bundesligist am Dienstag vermeldete, wechselt der 24-Jährige für eine Saison zu OSK Sepsi in die erste rumänische Liga. Blauensteiner war bereits in der abgelaufenen Saison leihweise für Hartberg tätig. Die Austria holte im Sommer bereits Stephan Zwierschitz als weiteren Rechtsverteidiger neben Florian Klein.

Wie die Wiener weiter bekannt gaben, werden die zuletzt verliehenen Tarkan Serbest und Kevin Friesenbichler gemeinsam mit der Mannschaft am Mittwoch und Donnerstag mit den Leistungstests in die Vorbereitung einsteigen.

Christoph Monschein zog sich bei einem Unfall im Sommerurlaub indes einen Riss der Beugesehne in der Hand zu. Der Stürmer wurde bereits operiert, wird aber zunächst individuell mit einer Rehagruppe trainieren. Verletzt fehlt derzeit auch Verteidiger Christian Schoissengeyr.

apa