Florian Jamnig unterschreibt langfristig bei Altach

Florian Jamnig geht vom LASK zu Altach

Der SCR Altach verstärkt sich für die kommende Saison mit Mittelfeldspieler Florian Jamnig. Der 28-Jährige kommt von Ligakonkurrent LASK.

Nach einem Jahr beim LASK, wo er sich nicht durchsetzen konnte, kehrt der Tiroler Florian Jamnig wieder nach Westösterreich zurück. Der 28-jährige Flügelspieler aus Innsbruck wechselt vom Vizemeister zum SCR Altach und unterschreibt im Ländle einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2022.

Jamnig war vor einem Jahr vom damaligen Aufsteiger Wacker Innsbruck zum LASK gewechselt, kam dort allerdings nie über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus. In 21 Pflichtspielen durfte er für die Linzer auflaufen, stand dabei allerdings nur dreimal in der Startelf. Drei Tore (davon ein Doppelpack im Cup gegen den Regionalligisten Stadl-Paura) und eine Vorlage gelangen ihm in der abgelaufenen Saison.

Jamnig soll in Altach Führungsrolle übernehmen

Altachs Sportdirektor Georg Zellhofer glaubt dennoch an die Qualitäten des 28-Jährigen. "Er ist ein sehr variabel einsetzbarer Spieler, dem wir zutrauen, beim SCRA eine Führungsrolle zu übernehmen", so der Funktionär. "Wir sind froh, dass wir uns mit dem LASK über einen Transfer verständigen konnten und hoffen, dass Florian seine Qualitäten sowohl auf als auch neben dem Platz in Altach wieder zu hundert Prozent abrufen kann."

Jamnig selbst freut sich über die neue Chance im Ländle: "Beim SCRA ist sowohl sportlich als auch infrastrukturell einiges am entstehen, deshalb bin ich mir sicher, dass der Wechsel nach Altach für mich genau der richtige Schritt ist."

