Raphael Holzhauser hat einen neuen Verein

GEPA pictures/ Christian Ort

Raphael Holzhauser heuert bei Beerschot in Belgien an

Mittelfeldstratege Raphael Holzhauser ist auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber in Belgien fündig geworden. Der 26-jährige Niederösterreicher unterschreibt nach zweieinhalb Monaten ohne Klub bei KFCO Beerschot in Belgien.

Seit der Vertragsauflösung bei den Grasshoppers Anfang April hat sich der Ex-Austrianer Raphael Holzhauser durch Individualtraining in der Heimat fitgehalten, nun hat er einen neuen Verein gefunden. Der belgische Klub KFCO Beerschot Wilrijk gab am Mittwoch die Verpflichtung des 26-jährigen Regisseurs mit dem feinen linken Fuß bekannt. Er erhält einen Vertrag bis Sommer 2021.

Holzhauser könnte damit in der nächsten Saison gemeinsam mit seinen Landsmännern Erwin Hoffer und Rubin Okotie auflaufen, falls diese über die Sommerpause hinaus beim Klub bleiben. In beiden Fällen stehen die Zeichen allerdings eher auf Trennung, denn auf Weiterverpflichtung.

Holzhauser zu Beerschot, aber in welcher Liga?

Während Holzhauser nun Klarheit über seinen neuen Arbeitgeber hat, steht noch nicht fest, in welcher Liga er mit Beerschot in der kommenden Saison spielen wird. Dem eigentlichen Aufsteiger KV Mechelen wurde die Rückkehr ins Oberhaus in einem Prozess wegen angeblicher Spielabsprachen verwehrt, der Verein ging jedoch in Berufung. Sollte das Urteil bestätigt werden, hieße der Nutznießer KFCO Beerschot.

Holzhauser freut sich jedenfalls auf seine neue Aufgabe beim Klub aus Antwerpen - vor allem auf die Duelle mit den klingenden Namen der belgischen Liga. "Natürlich kenne ich Teams wie Anderlecht, Genk und Gent. Ich freue mich sehr auf die Spiele gegen diese großen Mannschaften", sagte er bei seiner Präsentation.

red