BVB und Wolfsburg feilschen um Ablösesumme für Philipp

Alexander Hassenstein, getty

Maximilian Philipp könnte zum VfL Wolfsburg wechseln

Maximilian Philipp scheint beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund keine Zukunft mehr zu haben. Mittlerweile verdichten sich die Anzeichen, wo es den Offensivmann des BVB in diesem Sommer hinziehen könnte.

Laut einem Bericht des "Sportbuzzer" bringt sich der VfL Wolfsburg immer mehr in Stellung, um sich die Dienste des 25-Jährigen zu sichern. So soll es zwischen dem neuen Wolfsburger Trainer Oliver Glasner und dem Spieler bereits konkrete Gespräche gegeben haben.

Der BVB soll zwar bereit sein, den Offensivmann nach zwei Jahren im Klub wieder ziehen zu lassen. Allerdings sollen die Dortmunder laut Informationen der "Ruhr Nachrichten" runde 20 Millionen Euro für Philipp fordern.

Der Ligakonkurrent aus Niedersachsen ist bisher wohl nicht bereit, mehr als 13 Millionen Euro für eine Verpflichtung auszugeben. In den kommenden Tagen dürften die Schwarz-Gelben und die Wölfe also weiter um eine mögliche Ablöse für Philipp feilschen, der in Dortmund noch ein Arbeitspapier bis 2022 besitzt.

In seiner zweiten Saison bei Borussia Dortmund kam der Stürmer nicht mehr recht zum Zug. Unter Lucien Favre kam der gebürtige Berliner auf lediglich neun Startelf-Einsätze in der abgelaufenen Spielzeit.

Erzielte Philipp in seinem ersten BVB-Jahr noch starke neun Bundesliga-Tore in 20 Einsätzen, kam er in 2018/2019 lediglich noch auf einen Treffer in 18 Partien.

Beim VfL Wolfsburg würde es für den Ex-Freiburger darum gehen, wieder an die Einsatzzeiten vergangener Tage heranzukommen und seine Bestform wieder zu erreichen.