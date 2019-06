Zorc schwärmt von Hummels

Michael Zorc lobt Mats Hummels in den höchsten Tönen

Die BVB-Transfer-Offensive hat mit der Rückholaktion von Mats Hummels vom Rekordmeister FC Bayern seinen (vorläufigen) Höhepunkt erreicht. Für kolportierte 31,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen wechselt der Innenverteidiger von München zurück nach Dortmund. Borussia-Sportdirektor Michael Zorc hat den 30-Jährigen in einem Interview mit der "Bild" in höchsten Tönen gelobt und verriet, was er sich von der Verpflichtung des erfahrenen Führungsspielers Hummels erhofft.

"Übersicht, Spielaufbau, Kopfball- und Zweikampfstärke. Er ist eine druckresistente Führungspersönlichkeit, die immer voran geht." Wenn es um die Qualitäten des ehemaligen Nationalspielers und Weltmeisters von 2014 geht, gerät Zorc ins Schwärmen. "Wir kennen ihn aus achteinhalb gemeinsamen Jahren sehr genau, in denen er etliche Wechsel-Chancen ausgeschlagen hat. In Mats' Vita stehen exakt zwei Vereine, und der eine davon ist auch noch der Klub seiner Heimatstadt. Er bringt viel Mentalität mit!"

"Er ist der beste deutsche Innenverteidiger"

Kritikern, die behaupten, dass die mit über 30 Millionen Euro Ablösesumme für einen fast 31-Jährigen zu hoch seien begegnet Zorc mit dem "deutlichen sportlichen Mehrwert", den man durch die Verpflichtung Hummels hinzugewinne. Bereits mit der Verpflichtung von Axel Witsel vor einem Jahr habe man in Dortmund gute Erfahrung mit dem Kauf eines Routiniers gemacht. "Die Mischung im Team aus Jugend und Erfahrung muss stimmen", so Zorc.

Für den Sportdirektor ist Hummels "der beste deutsche Innenverteidiger! Und genau dazu ist er ja auch gerade gewählt worden. Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten." Der 56-jährige Manager freut sich, dass der BVB nach den Transfers von Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz auch Hummels überzeugen konnte, nach drei Jahren in München nicht etwa lukrativen Angeboten aus dem Ausland zu folgen, sondern zurück zur Borussia zu kommen. "Mats hat sich sehr klar und ausgesprochen früh positioniert, was Borussia Dortmund angeht."

Dass Führungsspieler Hummels beim BVB bei seiner Rückkehr sogar gleich zum neuen Kapitän aufsteigen könnte, verneinte Zorc. "Marco Reus ist unser Kapitän. Es gibt keinen Grund, daran etwas zu ändern". Auch möglichen Konflikten zwischen Trainer Lucien Favre und Hummels schob der BVB-Manager einen Riegel vor und ist sich sicher: "Das wird gut harmonieren".

Zorc verrät: Es wird noch Abgänge geben

Obwohl man sich mit dem aktuellen BVB-Kader bereits sehr wohlfühle, wollte Zorc nicht ausschließen, dass man noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird, "für den Fall, dass es noch die Möglichkeit zum Optimieren gibt." Sicher indes ist, erklärte Zorc, dass auf der Abgabenseite noch etwas passieren werde.