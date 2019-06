Medien: Embolo absolviert Fitness-Check in Gladbach

Christof Koepsel, getty

Breel Embolo (r.) könnte den FC Schalke nach drei Jahren verlassen

Vor drei Jahren wechselte Breel Embolo als großer Hoffnungsträger für die vereinsinterne Rekordablösesumme von 26,5 Millionen Euro vom FC Basel zum FC Schalke 04. Nach einer weiteren enttäuschenden Saison bei den Königsblauen könnte es in diesem Sommer zum Abschied kommen.

Einem Bericht der "WAZ" zufolge wird Embolos Flirt mit Borussia Mönchengladbach immer heißer. Demnach unterbrach der Schweizer Nationalspieler eigens seinen Sommer-Urlaub, um in Gladbach einen Fitness-Check zu absolvieren. Diesen habe der Angreifer trotz seiner aktuellen Verletzung am linken Fuß bestanden, so das Blatt weiter. Noch sollen Schalke und Gladbach in Sachen Ablösesumme allerdings weiter auseinander liegen.

Embolo hat in seinem bis 2021 laufenden Vertrag bei den Knappen zwar eine Ausstiegsklausel, diese liegt jedoch für Nicht-Champions-League-Teilnehmer bei 45 Millionen Euro - deutlich zu viel für die Borussia.

Auf Schalke konnte Embolo bislang die hohen Erwartungen an ihn nur selten erfüllen. Nach vielen Verletzungsproblemen und Formschwankungen brachte er es im königsblauen Trikot bislang lediglich auf 61 Pflichtspieleinsätze (zwölf Tore).

Womöglich wäre Gladbach eine geeignete Anlaufstelle für den 22-Jährigen, um im vierten Jahr in Deutschland endlich den Durchbruch zu schaffen.

Schalke hält sich angesichts der anhaltenden Gerüchte um den Profi noch zurück. "Spekulationen sind in der Sommerpause völlig normal, aber wir beteiligen uns nicht daran. Fakt ist: Breel Embolo hat bei uns einen Vertrag bis 2021 und ist Bestandteil unserer Planungen für die neue Saison", sagte Sportvorstand Jochen Schneider zuletzt der "WAZ".