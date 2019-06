Leise Comeback-Hoffnung bei Marozsán

Maja Hitij, getty

Dzsenifer Marozsán trainiert wieder mit der Mannschaft

Spielmacherin Dzsenifer Marozsán ist nach ihrem Zehenbruch womöglich doch schon eine Option für das WM-Achtelfinale der deutschen Fußballerinnen am Samstag (17:30 Uhr) gegen Nigeria.

"Sie geht mit ins Training, dann schauen wir, wie der Fuß reagiert", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Freitag vor der Abschlusseinheit in Grenoble: "Wir halten uns die Optionen offen."

Gegen den Rekord-Afrikameister werde die 27-Jährige von Olympique Lyon aber "sicherlich nicht" in der Startaufstellung stehen, so "MVT" weiter: "Alles weitere werden wir am Abend entscheiden." Die Fraktur am linken Mittelzeh hatte Marozsán im Auftaktspiel gegen China (1:0) erlitten und musste seither pausieren.