Frust-Ansage: Sanches forciert Bayern-Abschied

Sebastian Widmann, getty

Renato Sanches will den FC Bayern angeblich verlassen

Als frischgebackener Europameister und zudem jüngster Spieler, der je in einem EM-Finale eingesetzt wurde, wechselte Renato Sanches im Sommer 2016 für satte 35 Millionen Euro zum FC Bayern München - glücklich wurde der Portugiese nie.

Wettbewerbsübergreifend kam der Mittelfeldspieler 50 Mal zum Einsatz, über die volle Distanz stand er allerdings nur selten auf dem Platz. Eine Leihe zu Swansea City sollte 2017/18 Abhilfe verschaffen, gipfelte aber in einem Desaster.

Dass die schwere Zeit auch am Youngster nicht spurlos vorbeigegangen ist, untermauern nun frustrierte Worte, die der Rechtsfuß unlängst durch die Kabine des FC Bayern gebrüllt haben soll.

"Danke Gott, noch 45 Minuten FC Bayern, dann Urlaub und dann nie, nie wieder!", wetterte der 21-Jährige laut "Bild" in der Halbzeit des Freundschaftsspiels der Münchner am 29. Mai in Lindau durch die Umkleide.

Sanches will den FC Bayern ganz verlassen

Dem Bericht zufolge schätzt Sanches den FC Bayern zwar weiterhin und hat "gute Freunde" im Team, die wenige Einsatzzeit und das mangelnde Vertrauen von Coach Niko Kovac sollen im Kicker aus Lissabon jedoch den Wunsch eines möglichst baldigen Abschieds haben reifen lassen.

Laut "Bild" bevorzugt Sanches einen kompletten Neuanfang, eine weitere Leihe soll daher "kein Thema" sein. Sanches, dessen Vertrag an der Isar im Sommer 2021 endet, bevorzugt angeblich einen Wechsel zu Paris Saint-Germain.

PSG baggerte schon zu Jahresbeginn am Nationalspieler, Kovac legte jedoch sein Veto ein: "Es ist schon so, dass PSG sehr interessiert war und auch ist, ich aber klipp und klar gesagt habe, dass Renato nicht geht. Ich bin davon überzeugt, dass er das nächste halbe Jahr viele Spiele machen wird", versprach Kovac im Januar, ließ jedoch keine Taten folgen.