Zwei S04-Deals fast fix, zwei auf der Kippe

Christof Koepsel, getty

Wen lockt Jochen Schneider zum FC Schalke 04

Bislang hat der FC Schalke 04 mit Everton-Leihgabe Jonjoe Kenny lediglich einen neuen Spieler für die anstehende Saison aus dem Ärmel geschüttelt, an Gerüchten rund um die Königsblauen mangelt es allerdings nicht. Die "Bild" will nun enthüllt haben, was an den heißesten Spekulationen dran ist.

Der 19-jährige Liverpool-Youngster Rafael Camacho ist für S04 demnach zwar durchaus "interessant", nehme auf der Prioritätenliste der Knappen aber eher eine untergeordnete Rolle ein. Der "kicker" verkündete unlängst, der Deal sei bereits in trockenen Tüchern, ruderte kurz darauf jedoch zurück und erklärte, eine Einigung sei "noch nicht in Reichweite".

Ein Zögern der Schalker im Poker um Camacho wäre allerdings keine Überraschung. Der Portugiese schnupperte bei den Reds erst wenig Profi-Luft und ist eher eine Investition in die Zukunft. Schalke benötigt jedoch Akteure, die den Kader schnell auf ein neues Level heben.

Letzteres sollte auf Robin Gosens durchaus zutreffen. Der 24-jährige Linksverteidiger fiel einst beim BVB durchs Probetraining, hat beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo inzwischen jedoch seine Klasse unter Beweis gestellt. Bevor Schalke jedoch ernst macht, muss laut "Bild" ein Abnehmer für Heidel-Flop Hamza Mendyl gefunden werden.

Fraglich ist auch, ob der Deutsche überhaupt zum FC Schalke will. Immerhin tritt Gosens in der kommenden Saison mit Bergamo in der Champions League an, Schalke spielt hingegen nicht europäisch.

Der Transfer von Markus Schubert zu S04 soll hingegen in Kürze über die Bühne gehen. Schubert, der Dynamo Dresden nach einigen Querelen am Saisonende ablösefrei verlässt und auch beim FC Bayern und FC Arsenal gehandelt wurde, soll Schalke bereits zugesagt haben. Die Unterschrift soll noch während der U21-EM (bis 30. Juni) erfolgen.

Auch der Kauf von Benito Raman von Fortuna Düsseldorf gilt "Bild" zufolge als sicher. Schalke zahlt angeblich zehn Millionen Euro und schickt Bernhard Tekpetey in die Gegenrichtung.